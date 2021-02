Basé sur les enseignements du Rabbi Loubavitch et dédié à la mémoire de sa femme ( anniversaire de son décès cette semaine), la Rabbanìt Tzidkanit ‘Haya Moushka bat Rabbi Yossef Yitz’hak Schneersohn. Dédié également au rétablissement de tous nos futurs guéris, parmi lesquels Miryam bar Ra’hel.

Il les avait tous essayés, de toutes sortes, de toutes les formes et de toutes les couleurs.

Il les avait examinés, expérimentés, vécus et approfondis – puis les avait écartés. Finalement il découvrit la vérité et la proclama:

« Maintenant je sais que Hachem est plus grand que n’importe quelle divinité! ».

Yitro, le beau-père de Moshé, était anciennement prince et prêtre de Midyàn.

Il avait expérimenté tous les cultes païens de l’époque et en était arrivé à connaître et à reconnaître la Vérité.

C’est lui qui, malgré son passé ténébreux, mérita de donner le nom à la Paracha dans laquelle apparaissent les 10 Commandements – piliers du judaïsme et du peuple juif!

Celui qui représenta les ténèbres et l’idolâtrie, les abandonna pour ensuite embrasser la foi de Hachem et ouvrir la voie à la purification du monde, faisant les premiers pas vers une nouvelle ère, dans laquelle l’Univers commença à devenir la Demeure d’Hachem.

Maintenant, c’est à nous de prendre le chemin de Yitrò, sanctifiant le matériel et le profane et faisant de chacune de nos actions et de tout ce avec quoi nous entrons en contact – un réceptacle pour la Présence Divine.

Ainsi nous ouvrons les portes du cœur et de l’esprit à la Torah et aux Mitzvòt.

À chaque instant. Également en 2021.

🌹 Shabbat Shalom! 🌹

Photo Illustration