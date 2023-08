Les archéologues des fouilles de Tel Shimron dans la vallée de Jezreel, dans le nord d’Israël, ont découvert un passage voûté rare et magnifiquement préservé datant d’environ 3 800 ans. Cette découverte remarquable représente la première utilisation d’une voûte en encorbellement en brique crue dans un passage du sud du Levant, fournissant un chaînon manquant clé dans l’histoire de l’arc dans la région.

La voûte en encorbellement, une technique architecturale où les briques en couches sont progressivement enfoncées vers l’intérieur pour créer un toit qui se rétrécit progressivement, était couramment utilisée sur les sites de Mésopotamie. Cependant, c’est la première fois qu’une telle construction en briques crues est découverte dans un passage du sud du Levant, ce qui en fait une découverte rare et significative montrant des connexions à travers le croissant fertile.

Sur le côté sud de l’acropole de la ville antique, les archéologues de Tel Shimron ont fouillé une tour composée de plus de neuf mille briques crues bien conservées et mesurant plus de cinq mètres de haut. Le centre de la structure contenait un couloir étroit menant au passage voûté en brique crue. Le passage, long de plus de deux mètres, descend dans la ville par des escaliers en brique crue et présente un toit en encorbellement en brique crue orné de bandes de craie blanche.

À l’entrée du passage, les archéologues ont trouvé un vaisseau intact de l’âge du bronze moyen gisant parmi des débris cendreux. L’artefact complet, connu sous le nom de “Bol de Nahariya”, est un récipient à offrandes à sept coupes qui tire son nom du site du nord d’Israël où il a été découvert pour la première fois dans un contexte cultuel. Cette découverte permet de dater le complexe de la tour de l’âge du bronze moyen. C’est à peu près la même période où le royaume de Tel Shimron était assez puissant pour attirer l’attention des Égyptiens.

Le complexe de la tour faisait partie de l’acropole royale de la grande cité-Etat de l’âge du bronze moyen centrée sur Tel Shimron. La tour elle-même, avec son utilisation intensive de maçonnerie complexe, illustre les fortifications massives et les bâtiments d’élite typiques des grandes villes de l’âge du bronze, comme on le voit dans les structures découvertes dans les zones d’élite de cette période dans les villes mésopotamiennes telles que Mari et Ur. Les excavateurs ont découvert environ 500 mètres carrés de l’acropole, avec des fondations en pierre et des constructions en brique crue élevant artificiellement l’ensemble de l’enceinte de plus de quatre mètres.

Le passage de Tel Shimron a été intentionnellement comblé dans l’Antiquité peu après sa construction. Le remblai ancien a conservé la voûte et l’escalier en brique crue du passage dans un état presque parfait. L’ensemble du passage voûté est intact, mais au-delà du bord de la tour en brique, le chemin est bloqué par de grosses pierres. Avec la fin de la saison de fouilles estivales de Tel Shimron en 2023, le passage a été remblayé pour préserver la délicate brique crue des dommages environnementaux. Au cours des prochaines saisons de fouilles, les archéologues prévoient de dégager le passage de l’autre côté pour voir où il mène.