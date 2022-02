Lors de la séance du parti Yamina lundi, le Premier ministre, au plus bas dans les sondages et dans l’aptitude à occuper cette fonction avait conseillé à ses ministres et députés de faire comme lui et d’être très présents dans les médias et de parler de Yamina. L’un des députés lui a alors répondu que pour pouvoir faire de la publicité pour Yamina il faudrait déjà présenter des acquis du parti, par exemple une loi de raccordement à l’électricité des jeunes implantations ou quelque chose dans ce genre.

L’ancien conseiller juridique du gouvernement a peut-être fourni l’occasion au Premier ministre et à son parti de présenter un succès : l’une de ses dernières décisions a été de donner son feu vert à la régularisation de l’avant-poste d’Eviatar en Samarie, réaménagé en souvenir de deux victimes d’attentats terroristes. Un accord avait été conclu il y a sept mois entre le ministre de la Défense et les familles en vertu duquel elles quitteraient volontairement l’avant-poste jusqu’à ce que le statut juridique des terrains soit examiné. En attendant, l’armée était censée s’installer sur place ainsi qu’une yeshiva. Ni l’une ni l’autre ne sont présentes à ces jour et l’examen a montré que la grande majorité des terrains est propriété d’Etat et peut donc être régularisée.

Selon certaines sources, Avihaï Mandelblit aurait subi de lourdes pressions de la part de Naftali Benett, Ayelet Shaked et Nir Orbach pour signer cette validation juste avant qu’il ne quitte ses fonctions, ce qui confirmerait cette volonté de Yamina de présenter enfin un acquis symbolique après sept mois au pouvoir.

Mais on est encore loin d’une réinstallation de la cinquantaine de familles qui restent accrochées à la promesse faite. La balle est désormais dans le camp du ministre de la Défense Benny Gantz qui tout en étant partie à l’accord devra affronter plusieurs oppositions : celle des partis de gauche et de Yaïr Lapid au sein de la coalition qui se mobilisent déjà, celle des Arabes du village voisin de Bitta qui ne cessent de s’attaquer à ce lieu même en l’absence d’habitants, celle de l’Autorité Palestinienne à laquelle il fait un geste après l’autre et probablement celle des Etats-Unis qui seront appelés à la rescousse par les adversaires de cet accord.

Dès l’annonce de la décision d’Avihaï Mandelblit, les députés Mikhal Rozhin et Mossi Raz (Meretz) ont réagi . Mikhal Rozhin : « La validation par le conseiller juridique de l’avant-poste illégal d’Eviatar est une victoire de la violence des délinquants. Cette autorisation est en contradiction avec la ligne directrice des accords de coalition et avec la plateforme de Meretz ». Mossi Raz : « Il s’agit d’une capitulation totale face à la violence des colons. Il est regrettable de voie que dans ce gouvernement il y en a qui travaillent pour les violents au lieu de combattre la violence ».

Photo Nasser Ishtayeh / Flash 90