Le ministère des Finances a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2023, un certain nombre de normes alimentaires imposées à l’importation en Israël seront annulées. En s’appuyant sur les normes européennes et américaines, la levée de cet obstacle devrait rendre l’importation de plusieurs produits plus aisée et contribuer à faire baisser les prix sur le marché.

Les produits concernés sont: les chocolats, les conserves de légumes, les pates, le riz, les crackers, des légumes surgelés, des épices, le ketchup, le thé, les produits laitiers, les glaces,… (liste non exhaustive).

Les normes israéliennes sur ces produits ne seront maintenues que si leur levée entrainerait une absence totale de supervision et mettrait en péril la santé du consommateur israélien.

En tout, ce sont 96 normes alimentaires qui seront annulées au 1er janvier 2023 pour les importateurs. Pour les producteurs israéliens, ces normes seront progressivement levées en trois étapes d’ici 2026.

Le Premier ministre Yaïr Lapid s’est félicité de cette décision: »Ce processus que nous enclenchons va entrainer une baisse des prix et l’ouverture du marché de l’alimentation à la concurrence. Nous continuerons à agir pour le bien des citoyens israéliens et leur bien-être ».