Ce matin, le conseil des ministres a adopté à l’unanimité une proposition de la ministre des Transports, Merav Mihaeli (Avoda) qui vise à transférer l’autorité sur les transports publics de l’Etat aux collectivités locales.

Le texte précise que les prérogatives des autorités locales en la matière s’étendront aussi à la question de savoir quand et comment ces transports circuleront.

L’objectif final de la ministre est clair et avoué: permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de faire circuler les transports publics le Shabbat.

Chaque collectivité locale se verra attribuer un territoire sur lequel elle gérera les tranports publics qui y circulent.

Avec la mise en place des autorités, le ministère des Transports continuera d’être responsable des projets stratégiques et du financement de l’exploitation des transports publics, mais l’exploitation quotidienne sera transférée aux autorités locales afin d’en améliorer l’efficacité et comme cela se fait dans les métropoles européennes et américaines. Les autorités métropolitaines recevront graduellement les pouvoirs d’exploiter le transport en commun, notamment de déterminer les tracés des lignes et l’emplacement des gares, de déterminer les itinéraires exclusifs pour le transport en commun et d’établir des itinéraires cyclables.

Selon la proposition qui a été accepté par le gouvernement aujourd’hui, les ministères concernés prépareront un projet de loi détaillé sur le sujet, qui sera déjà discuté par le prochain gouvernement. Cependant, Mihaeli pourra utiliser ses pouvoirs existants pour approuver la création des autorités métropolitaines dès maintenant, et le ministère des Transports devrait allouer 25 millions de shekels cette année pour financer des services de conseil en planification pour les autorités locales.

La région du Goush Dan constituera une autorité métropolitaine pour la gestion des transports, dirigée par le maire de Tel Aviv, Ron Houldaï. Sur ce territoire plusieurs municipalités ont déjà affirmé leur volonté de faire circuler les transports en public le Shabbat. Elles se heurteront cependant à un obstacle de taille: la ville de Bné Brak qui refusera et sans laquelle ils ne pourront pas construire un réseau de transports viable.

Le parti Hatsionout Hadatit s’est insurgé contre cette décision, dans le secteur orthodoxe on parle de hold-up compte-tenu de la voie empruntée par Mihaeli pour faire passer cette décision.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un programme qui s’étalera sur plusieurs années et qui devra encore, comme dit plus haut, être discuté par le prochain gouvernement. Mais force est de constater qu’une brêche a été ouverte dans le domaine.