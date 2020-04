Mohamed Aaraf Mass’ad, habitant en Judée-Samarie a saisi la Cour suprême pour empêcher le transfert par Israël à l’Autorité Palestinienne des sommes de TVA collectées pour son compte en Judée-Samarie. Ces sommes avaient été bloquées par Israël à hauteur des salaires versés par l’AP aux terroristes détenus en Israël, mais en raison de la crise du Corona, le cabinet de sécurité a accepté de libérer une partie de ces sommes pour aider l’AP à combattre le Corona.

Le requérant souligne que l’Autorité Palestinienne est un « gouvernement non élu, qui agit de manière dictatoriale et corrompue et qui viole gravement les droits de l’homme ». Il affirme également que les sommes reversées par Israël à l’AP ne sont pas allouées à ceux qui devraient les percevoir mais arrivent dans les mains des dirigeants et de leurs proches ainsi que des terroristes. Me Michaël Litwak, l’avocat de Mohamed Aaraf Mass’ad a déclaré: « Israël ne peut pas ainsi retenir des sommes appartenant aux travailleurs palestiniens et les verser ensuite à l’Autorité Palestinienne sans qu’il y ait la moindre supervision, alors que tout le monde sait que les vrais ayants-droits sont lésés. L’Autorité Palestinienne règne de manière dictatoriale dans les zones de Judée-Samarie qui sont sous son contrôle alors qu’il n’y a pas eu d’élections depuis de très nombreuses années… ».

Photo Wikistrike