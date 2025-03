La police a annoncé ce lundi l’inculpation d’un Palestinien ayant mené une série de cambriolage dans des localités du Goush Etsion en Judée-Samarie, sous couvert de déguisement.

L’enquête a révélé que le suspect, habillé à la manière des gens de la région et portant une kippa sur la tête, s’était promené librement dans ces localités et avait agi en toute impunité pendant de longues semaines. Dans un cas rapporté, il s’est promené en plein jour dans l’implantation d’Elazar et a tenté de s’introduire dans une résidence. Lorsqu’il a remarqué qu’il y avait du monde à l’intérieur, il s’est fait passer pour un voyageur et a demandé de l’eau. Il a ensuite continué jusqu’à une maison voisine qui était vide, où il est entré par effraction et a volé des biens et des munitions.

Un autre de ces cambriolages s’est déroulé dans la localité d’Efrat, où le suspect a pareillement volé des objets dans une maison. Pour éviter tout soupçon, il avait quitté l’implantation en portant un chapeau à larges bords et un sac du mouvement Bnei Akiva. Dans un autre cas, toujours à Efrat, il a volé un vélo pour se fondre dans le décor. Il est ensuite entré dans une résidence, a volé un sac et un coffre-fort contenant une arme à feu, avant de quitter l’implantation en escaladant la clôture.

C’est lors d’une troisième tentative de cambriolage à Efrat qu’il a été appréhendé par la police.