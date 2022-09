Cette nuit (mercredi à jeudi), vers 1h15, un Palestinien, originaire de Judée-Samarie, au volant d’une voiture volée a forcé un barrage à l’entrée de l’aéroport Ben Gourion.

L’un des agents de sécurité a tiré une balle en direction du véhicule. Le conducteur s’est arrêté dans la station service à proximité du barrage et a abandonné la voiture pour prendre la fuite à pied. Quelques minutes plus tard, les forces de sécurité l’ont trouvé et emmené pour interrogatoire.

L’incident a provoqué d’énormes bouchons à l’aéroport, puisque toutes les entrées et les sorties ont été bloquées pendant plusieurs heures. En revanche, les vols ont pu décoller à l’heure.

L’autorité aéroportuaire a annoncé que les vols de ce matin pourraient accuser un certain retard en raison de cette perturbation pendant la nuit.

L’enquête est en cours et cherche à déterminer les motivations de l’homme arrêté.