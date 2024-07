Le journaliste Amit Segal de la chaine israélienne N12 rapporte les propos d’un officier de l’armée de l’air, le lieutenant-colonel Yaniv Even, concernant l’effet des appels à refuser de servir qui se sont multipliés au sein de l’armée de l’air pendant la période de protestation contre la réforme judiciaire.

Ce denier est responsable de la formation dans deux domaines fondamentaux: la protection aérienne et la coordination dans l’espace aérien.

Il a reconnu que le 7 octobre, un certain nombre de pilotes n’étaient plus aptes à servir parce qu’ils ne se présentaient plus en milouïm pour protester contre la réforme judiciaire.

”Le point de départ de toute conclusion à tirer après le 7 octobre est l’échec. L’armée a échoué, c’est incontestable”, a-t-il souligné.

Ce discours rejoint d’autres témoignages qui rapportent que des pilotes ont dû être envoyés en formation avant de pouvoir participer aux combats le 7 octobre, en raison de cette vague de refus de servir qui a traversé l’armée de l’air pendant la période qui a précédé le début de la guerre.

Dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre, le commandant de la base de l’armée de l’air de Palmahim avait déclaré que certains pilotes étaient inaptes. Lorsque cette information a commencé à se répandre, Tsahal s’était empressé de la démentir et de prétendre qu’il avait été mal compris.

Le porte-parole de l’armée a toujours nié que ces appels au refus de servir aient eu une quelconque incidence sur le degré de préparation de Tsahal. ”Le matin du 7 octobre, l’action de l’armée de l’air n’a pas été handicapée, dans aucune de ses branches, par des problèmes d’aptitude”, a-t-il affirmé.