Une opération coordonnée entre Tsahal et les forces du Shin bet a abouti à l’arrestation de Qaradi Hassan, un membre présumé du Hamas accusé d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie.

Hassan, un Arabe israélien résidant dans le nord du pays a été interpellé au carrefour de Migdal avant d’être transféré pour être interrogé.

Il s’agit du sixième terroriste arrêté dans le cadre de menaces visant Yossi Dagan, considéré comme le responsable d’administration locale le plus menacé d’Israël. Depuis trois ans, Dagan bénéficie d’une protection rapprochée permanente, suite aux appels à son assassinat lancés officiellement par le Fatah, le Hamas et le Hezbollah.

« Je remercie le chef d’état-major de la police israélienne, le commissariat d’Ariel et la brigade de Samarie, » a déclaré Dagan suite à cette arrestation. « L’implantation juive ne fera que croître et se renforcer. Nous n’aurons jamais peur, c’est notre terre et nous vaincrons. »

Cette arrestation s’inscrit dans une série d’incidents similaires. Il y a environ 18 mois, Alaa Kuato, un membre des forces de police palestiniennes originaire du camp de réfugiés de Tulkarem, avait été arrêté après une traque de quatre mois. Lors de cette opération, menée par les parachutistes, le Service de Renseignement et la brigade Menashe, les forces israéliennes avaient essuyé des tirs et des explosifs. Lors de son interrogatoire, Kuato avait avoué planifier l’assassinat de Dagan ainsi que d’autres attaques armées.

Auparavant, quatre terroristes avaient déjà été arrêtés dans le village de Beta, dont un officier du « Renseignement préventif » palestinien, une organisation parallèle au Shin Bet de l’Autorité palestinienne. Ce dernier préparait également un attentat contre le chef du Conseil régional.