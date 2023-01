Cette nuit (jeudi à vendredi), cinq familles et quelques célibataires se sont installés sur un nouveau point de peuplement en Samarie, près du village Migdalim. Ce nouveau yichouv, baptisé Or Haïm, est fondé à la mémoire du Rav Haïm Druckman, zatsal, un mois après sa disparition.

Parmi les fondateurs de cet avant-poste, se trouve le petit-fils du Rav Druckman, Naveh Schindler, qui a initié le projet pour rendre hommage à son grand-père qui était très attaché à la terre d’Israël et à son peuplement. »Tout de suite après le décès de mon grand-père, z’l, j’ai voulu créé un nouveau yishouv en Samarie, à sa mémoire. C’est la meilleur manière de perpétuer sa mémoire. Mon grand-père s’est battu toute sa vie pour chaque parcelle de la terre d’Israël et s’est toujours tenu aux côtés de ceux qui se battaient pour elle. Nous appelons tout le peuple d’Israël à nous rejoindre ».

Le choix de l’emplacement du yishouv n’a pas été laissé au hasard. Il s’agit d’un endroit stratégique qui surplombe la route qui traverse la Samarie et qui relie la vallée du Jourdain à la Samarie et au centre du pays. Ce point de peuplement contribue à empêcher une continuité territoriale arabe dans la région.

Yedaya Stein, un des premiers habitants de l’avant-poste a expliqué: »Nous avons fondé ce nouveau yishouv juif pour répondre à la prise systématique de terrains par l’Autorité palestinienne, qui, entre autres, étrangle les voies de circulation centrales des villages juifs. Nous avons laissé une maison équipée et chaude derrière nous et nous sommes venus ici pour prendre le terrain et le garder. Nous comptons sur le gouvernement de droite actuel pour voir d’un bon oeil ce nouveau point de peuplement stratégique, et nous sommes sûrs qu’à l’inverse du gouvernement précédent, il nous aidera et ne fera pas un saccage et une expulsion, à Dieu ne plaise ».