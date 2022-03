Israël s’est doté d’un nouveau système de défense aérienne qui sera efficace contre des missiles en provenance d’Iran. Il sera exploité par une nouvelle unité, inaugurée hier, »Tal Shamayim ».

Ce système a été mis au point grâce à un travail commun entre Israël et les Etats-Unis, il est l’un des plus grands au monde. Il se compose d’un ballon dirigeable qui vole dans le ciel de Galilée. Il peut naviguer à haute altitude et repère les missiles à une grande distance et dans différentes directions.

Il y a deux jours, on apprenait que deux drones lancés par l’Iran avaient été abattus par des avions de chasse américians en Irak. Ils étaient destinés à exploser en territoire israélien. En Israël, on se prépare à ce genre d’attaques et on estime que les Iraniens n’auront de cesse d’essayer d’atteindre leur objectif.

Amikam Norkin, le général de l’armée de l’air israélienne a déclaré: »L’armée de l’air fait face à des défis importants sur le front nord, nous devons être prêts à tous les scénarios. L’unité ‘Tal Shamayim’ symbolise un bond en avant dans la puissance de notre système de surveillance aérienne, et permettra une vision plus précise de la situation dans le ciel. L’armée de l’air sera encore plus prête et elle pourra encore mieux remplir son rôle de protection et de préservation de la sécurité des cieux de l’Etat d’Israël ».

Photo: Porte-parole ministère de la Défense