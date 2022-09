Le comité d’urbanisme du secteur de Jérusalem a autorisé aujourd’hui la mise en oeuvre d’un projet de construction d’un nouveau quartier dans la capitale.

Celui-ci baptisé Guivat Hashaked s’étend sur 38 hectares et se situe près du tramway, du quartier de Katamonim, de la zone d’affaires de Mal’ha et du parc Emek Refaïm. Il est aussi voisin du quartier arabe de Beth Tsafafa et l’annonce d’aujourd’hui a suscité le mécontentement des habitants qui auraient voulu voir leur quartier grandir plutôt que de trouver un nouveau quartier juif près de chez eux.

Ce nouveau quartier permet une continuité territoriale juive dans une partie de la capitale où la souveraineté juive est contestée par les Palestiniens et par la communauté internationale. D’ailleurs, le projet avait été bloqué en raison de la venue en Israël de Joe Biden et pour éviter de contrarier l’administration américaine.

La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked a tenu à promouvoir ce projet et s’était même opposée à son gel au moment de la visite présidentielle.

Aujourd’hui, elle obtient une victoire avec l’autorisation délivrée par le comité d’urbanisme: »Comme je m’y étais engagée », a-t-elle déclaré, »et malgré les pressions intérieures et extérieures, le projet de Guivat Hashaked a été autorisé par le comité d’urbanisme. Ce projet est situé au coeur de Jérusalem et il est inconcevable d’empêcher le développement et la construction dans cette zone tout comme dans l’intégralité de la ville ».

Le projet comprend 700 unités de logement dont 210 seront réservées à de la location de longue durée. Elles seront réparties sur 4 bâtiments de 24 étages ou de 6 étages. Par ailleurs, il est prévu de construire une école, des zones d’emploi et de commerciales au rez-de-chaussée des batiments.

Un accès piéton et cyclable sera aménagé vers le parc Emek Refaïm à proximité.