Avant l’entrée de Trump à la Maison Blanche, le 20 janvier prochain, Claudia Tenney, Représentante du 24e district de New York au Congrès américain, et le président du Conseil de Samarie, Yossi Dagan, lanceront un lobby officiel pour la Judée et la Samarie. Il sera dirigé par Claudia Tenney, ainsi que par de nombreux membres du Congrès et par Yossi Dagan, chef du Conseil de Samarie.

Le lobby devrait constituer une première étape importante dans le renforcement du soutien international à la construction dans les localités juives de Judée-Samarie face à la nouvelle administration. De nombreux membres du Congrès, personnalités publiques et influenceurs clés aux États-Unis devraient assister à l’événement de lancement.

Après l’accord sur la mise en place du lobby, Claudia Tenney a déclaré : « Je voulais adresser mes félicitations de la part des États-Unis aux personnes merveilleuses qui vivent en Samarie. Le projet de loi que nous défendons exigera que la Judée-Samarie soit traitée comme la patrie historique du peuple juif. Avec Yossi Dagan, nous continuerons à nous battre pour vos racines historiques. Que Dieu vous bénisse tous ».

En septembre dernier, Yossi Dagan a conduit une délégation à Washington, en partie pour collecter des dons pour renforcer la sécurité en Samarie et pour des projets dans les localités du conseil. Après l’élection de Trump en novembre, Dagan a été invité à l’investiture à Washington et à une série de réunions au Capitole avec des responsables de la nouvelle administration afin de promouvoir le statut de la Judée et de la Samarie dans la nouvelle administration.