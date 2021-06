Après la démission inattendue du Prof. ‘Hezi Lévy, le ministre de la Santé Nitzan Horovitz a nommé le Prof. Nahman Ash pour lui succéder. Ce dernier était jusqu’à présent le coordinateur national du combat contre le Corona. Le ministre a justifié sa décision en déclarant : « Le Prof. Ash entre dans cette fonction avec une expérience professionnelle et de gestion très riche, et surtout, c’est une personne qui accorde de l’importance à l’être humain et prend ses décisions avec une sensibilité sociale élevée ». Prof. Ash a remercié le ministre de la Santé pour la confiance qu’il lui accorde et a confié qu’il s’agit d’un immense mérite pour lui d’être chargé de diriger la politique de Santé du pays.

Le Prof. ‘Hezi Lévy n’a pas donné d’explications précises sur sa décision surprenante mais selon des fonctionnaires du ministère, ses relations avec Nitzan Horovitz n’étaient pas les meilleures depuis le début et il n’a pas trop apprécié l’attitude du nouveau ministre qui avait fait savoir dès son entrée en fonction qu’il souhaitait trouver un nouveau directeur-général, sans lui en parler directement. Prof. ‘Hezi Lévy reprendra son poste de directeur-général de l’hôpital Barzilaï à Ashkelon.

Photo David Cohen / Flash 90