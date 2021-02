Le commentaire du Talmud du Rav Adin Éven-Israël (Steinsaltz) de mémoire bénie n’est plus à présenter et les lecteurs francophones peuvent aujourd’hui bénéficier de sa traduction en français parue récemment dans son nouveau format chez Biblieurope. (Lien de téléchargement)

En 2010, tout de suite après avoir achevé cette œuvre monumentale au travers des quarante- cinq volumes, l’insatiable Rav Adin Éven-Israël (Steinsaltz) avait fait part des nombreux projets qu’il se proposait de mettre encore en œuvre afin, selon ses propres termes, de « ranimer son peuple ». C’est ainsi qu’un commentaire magistral et non moins édifiant de la Bible (Pentateuque, Prophètes et Hagiographes) a vu le jour en hébreu il y a quelques années. Ce nouveau commentaire du livre d’Esther, préfacé par le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, en constitue un extrait traduit pour la première fois en français à l’occasion de la fête de Pourim. Il comprend le texte original en hébreu du livre d’Esther, la traduction des versets traduits auquel est juxtaposé un commentaire pour en faciliter la lecture et l’enrichir ; on y trouvera également certains éclairages pour aller plus loin dans le commentaire, ainsi que des éléments de contexte historique ou géographique accompagnés d’illustrations.

« Rav Adin », dans son introduction générale, nous confie la nature de ce commentaire ainsi que son ambition au travers de mots dont lui seul détient le secret. Pour ce faire, il se rapporte à des paroles de Rachi, se confiant à son petit-fils, le Rachbam : « Si j’en avais la force, je réécrirais un commentaire de plus, s’appuyant sur le pchat, le sens littéral, simple et obvie, qui se renouvelle quotidiennement ». Et c’est donc dans cet esprit que ce nouveau commentaire apparaît, en tenant compte de « la nouvelle lumière et des nouvelles perspectives » qui surgissent dans chaque génération et des nouvelles questions qui se posent aujourd’hui. L’objectif des plus modestes, à l’image de son auteur, est que « le commentaire soit transparent et si peu ressenti par le lecteur qu’il ne devrait pas distinguer la présence d’un quelconque intermédiaire entre lui et le texte biblique. » Cette introduction générale s’achève par ce sublime espoir du Rav Adin Éven-Israël (Steinsaltz) : « Au Mont Sinaï, le peuple d’Israël dans son ensemble a entendu ‘une voix puissante’ (Deutéronome 5:18) . Les Sages l’ont aussi compris comme une voix qui ne s’est jamais interrompue. Nous formulons l’espoir que ce commentaire de la Bible aidera le lecteur à entendre cette voix qui s’élève de la Torah au sein d’un monde affairé et bruyant. »

Il y a à peine quelques mois que le Rav Adin Éven-Israël (Steinsaltz) de mémoire bénie nous a quittés. Puisse ce modeste ouvrage, dédié à l’élévation de son âme continuer, à l’instar des nombreux autres livres qu’il nous a légués, d’entretenir ce feu permanent de l’autel qui, à n’en pas douter, brûlait en lui. Et puisse cette flamme atteindre chaque foyer juif, où et quel qu’il soit.

Michel Allouche (traducteur du commentaire)