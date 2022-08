Parmi les participants au 125e anniversaire du Premier congrès sioniste mondial se trouvait Ahmed Obaid AlMansoori, le fondateur du musée de l’histoire du sionisme aux Emirats arabes unis.

Le musée a commencé comme une collection privée dans la maison d’AlMansoori en 2006 puis est devenu public en 2011 à la demande du gouvernement émirati, qui a identifié son potentiel. Situé dans la Maison royale sur la route principale du quartier historique de Dubaï, le musée abrite des documents, des lettres et des pièces juifs historiques depuis la création de l’Etat- bien avant la signature des traités de paix des Accords d’Abraham. AlMansoori a consacré une partie importante de son musée à l’exposition de la riche histoire du peuple juif au Moyen-Orient, soulignant que les Juifs sont une partie intégrante et importante de la région.

Le jour de Yom HaShoah en 2021, et à la suite des traités de paix signés entre Israël et les États arabes, AlMansoori a poussé encore plus loin son engagement à promouvoir les relations judéo-arabes en créant la première et unique galerie commémorative de la Shoah dans le monde arabe. Monde. La Galerie commémorative de l’Holocauste du Musée du carrefour des civilisations est devenue une plaque tournante internationale pour les événements et les cérémonies de commémoration de la Shoah; un centre de promotion de la paix, la tolérance et la solidarité judéo-arabe au Moyen-Orient ; et un important lieu de rassemblement pour la communauté juive émiratie.

AlMansoori, qui a consacré sa vie à faire avancer la paix, la tolérance et à promouvoir l’histoire du peuple juif en tant que partie intégrante du Moyen-Orient, a pris la parole lors du 125e anniversaire du premier congrès sioniste et a révélé une rare lettre écrite et signée par le père du sionisme, Théodore Herzl, qu’il a acquis en 2016 à Vienne, et qui est depuis exposée dans son musée de Dubaï dans le cadre d’une collection de documents et d’objets juifs historiques présentés au large public visitant le musée chaque année.

La lettre – datant de 1897, il y a exactement 125 ans – a été écrite et signée par Theodor Herzl et a été authentifiée. Dans la lettre, Herzl écrit qu’il ne peut pas accepter le candidat potentiel dans l’organisation qu’il a créée. Les preuves indiquent qu’il s’agit d’un refus d’accepter un candidat dont l’identité n’est pas connue à l’Organisation sioniste, quelques jours avant le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Au cours de ces années, Herzl a été extrêmement actif dans la promotion de la vision sioniste et l’établissement d’une patrie pour le peuple juif, tout en s’associant à des personnalités clés qui l’ont aidé à faire avancer ses objectifs.

AlMansoori a déclaré à Bâle: « Il est de la plus haute importance que les jeunes générations du Moyen-Orient découvrent le judaïsme, le sionisme et Israël – cela renforcera la paix, non seulement entre Israël et les Émirats arabes unis, mais aussi dans toute la région. Il est fondamental que nous vivions côte à côte dans le respect mutuel, en comprenant l’histoire et les valeurs de chaque nation et de chaque peuple».

Yaakov Hagoel, président de l’Organisation sioniste mondiale, a déclaré : « Le travail unique de S.E. AlMansoori pour commémorer la Shoah aux Émirats arabes unis est un exemple digne pour le monde arabe sur l’importance de changer les perceptions et les discussions sur la Shoah et l’importance de l’État d’Israël. Herzl n’a jamais imaginé que le jour viendrait où un dirigeant arabe courageux participerait à un congrès sioniste avec des milliers de Juifs du monde entier dont l’objectif est le renforcement et le développement de l’État indépendant et souverain d’Israël ».

Photo: Organisation Sioniste mondiale