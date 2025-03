Un tragique accident de la circulation est survenu cette nuit (samedi à dimanche) sur la route 40 près de Kiryat Gat.

Un autobus s’est renversé sur le flanc pour une raison encore inconnue. Arrivés sur place les secours ont découvert un jeune homme de 22 ans, Liran Avitan, pris au piège sous l’autobus et ont dû constater son décès. Douze autres personnes ont été blessées: 9 légèrement et 3 plus sérieusement. Elles ont été transportées à l’hôpital de Beer Sheva.

Yossef Avitan, l’officier de police en charge de la circulation sur le secteur est arrivé sur place pour les premières constations et a découvert que la victime était son propre fils.