La marque Sanfrost rappelle un certain nombre de produits après qu’un morceau de serpent a été découvert dans un paquet d’haricots verts coupés surgelés.

Cet incident intervient quelques semaines après qu’un morceau de souris a été trouvé dans des légumes surgelés de la même marque.

Les consommateurs qui ont acheté les produits suivants sont priés de les ramener et recevront un remboursement:

haricots verts coupés 800 grammes, cacherout normale, code barre: 729000012104720 avec la mention : à consommer de préférence avant le 2.01.2025 et à consommer de préférence avant le 11.01.2025

La société Sanfrost a publié dans un communiqué: »Sanfrost travaille en conformité avec les consignes du ministère de la Santé et en coopération totale avec lui. La société retire les produits des rayons des supermarchés. Nous demandons à tous les consommateurs qui possèdent ce produit avec la date et le code barre ci-dessus de ne pas le consommer et de s’adresser directement au service client de Sanfrost au numéro 1-800-282844 pour recevoir un bon de remboursement ».

Photo: porte-parole du ministère de la Santé