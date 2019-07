Le voyage de la délégation de l’Imam Chalghoumi a été organisé par ELNET. Créée en 2007 par des leaders européens, américains et israéliens, ELNET est une organisation qui a su gagner ses lettres de noblesse sur le terrain du réchauffement des relations entre l’Europe et Israël. Son ambition: « développer des partenariats stratégiques entre des États européens et Israël, basés sur des valeurs communes de démocratie, de paix, de liberté et de prospérité, pour la construction d’un avenir meilleur et plus sûr ».

Instance non communautaire, elle est présente dans plusieurs capitales européennes et œuvre au quotidien pour rapprocher deux entités qui ont tant à partager et à gagner à mieux se connaître: l’Europe et Israël.

LPH s’est entretenu avec Arié Bensemhoun, Directeur général d’ELNET France. Il nous livre ses sentiments au lendemain du retour en France de cette délégation pas comme les autres.

Le P’tit Hebdo: ELNET fait venir depuis plusieurs années des délégations de cadres politiques, de décideurs, d’influenceurs. C’est la première fois que vous organisez un séjour pour des jeunes. Pourquoi?

Arié Bensemhoun: En effet, ELNET fait découvrir Israël aux décideurs, à ceux qui ont des responsabilités politiques, sociales ou économiques. La plupart des gens qui parlent sur Israël ne connaissent pas le terrain, la société. Pour nous, la vérité nous parait tellement évidente que l’on ne comprend pas que des gens à des postes de responsabilité puissent avoir des idées aussi saugrenues sur ce qui se passe en Israël. Sur l’ignorance, on peut construire tous les mensonges, c’est pour cela que notre mission est fondamentale. A chaque fois, les participants repartent émerveillés. Nous privilégions les délégations d’influenceurs, parce qu’à partir de leur parole, nous pouvons toucher un maximum d’Européens.

Nous sommes en contact avec l’Imam Chalghoumi, qui, comme nous, s’inquiète de voir l’antisémitisme se développer, en particulier au sein de la population arabo-musulmane. Aujourd’hui, nous faisons face à une conjugaison de toutes les haines, qui menace l’ensemble de la société démocratique et moderne. La montée des populismes est aussi une réaction à la montée de l’islamisme et nous nous retrouvons pris entre deux feux. Nous devons contrer ce phénomène, ne pas laisser la haine s’installer.

Des gens courageux, comme l’Imam Chalghoumi, dénonce cette haine des Juifs au sein du monde arabo-musulman. Cette mission de montrer que rien ne devrait s’opposer à la réconciliation entre les Juifs et les Arabes, s’est imposée à nous.

Lph: Cette délégation de jeunes musulmans était-elle composée de tous les milieux socio-économiques?

A.B.: La délégation a été composée par l’Imam Chalghoumi et les imams qui travaillent sur le terrain. Toutes sortes de jeunes la composait. La plupart voyait Israël comme un Etat apartheid voire terroriste. Ce voyage a été une révélation pour eux et pour nous.

Arié Bensemhoun

Lph: En quoi?

A.B.: Nous avons déjà emmené plus de 200 délégations en Israël avec ELNET, celle-ci est probablement l’une des plus importantes. Nous n’avons jamais douté du fait qu’amener les gens en Israël avait un impact. Mais cette fois, nous étions en présence de jeunes simples. Il y avait dans ce séjour beaucoup d’authenticité et d’émotion. Ces jeunes se sont réveillés dans un nouveau monde. Ils ont compris qu’Israël était l’un des pays au monde où les Musulmans étaient le plus heureux et le plus en sécurité. »Je ne pensais pas me réveiller en entendant le muezzin », s’est exclamé l’une des participantes.

Lph: Pensez-vous qu’ils craindront de raconter ce qu’ils ont vu?

A.B.: Ces jeunes sont très courageux et déterminés à raconter. On ne peut pas lutter contre un témoignage direct. Bien entendu, ils savent qu’ils seront traités de traitres et conspués par certains. Mais, de ce que l’on nous a rapporté, lorsqu’ils sont revenus dans leur environnement, dans la majorité des cas, on les a écoutés, ils ont donné à d’autres l’envie de venir aussi.

Lph: Cette expérience sera-t-elle renouvelée?

A.B.: Les moyens d’ELNET sont limités, nous avons besoin de mécènes pour financer nos missions. Mais nous souhaitons, évidemment, recommencer ce genre de voyages. D’ici là, il est important de médiatiser et de diffuser cette expérience, pour que le partage soit le plus large possible.

Lph: Sur la base du travail d’ELNET et de ce séjour en particulier, avez-vous bon espoir quant à une meilleure compréhension mutuelle et un avenir plus pacifié?

A.B.: Les seuls combats que l’on perd sont ceux que l’on n’a pas menés. Nous croyons à la coexistence pacifique, à la réconciliation entre les Juifs et les Musulmans. D’ailleurs dans nos textes, Itshak et Ishmaël se sont réconciliés sur la tombe de leur père, Avraham. Les différends entre ces deux peuples ne sont pas insurmontables. Le monde occidental, enfermé dans ses schémas colonialistes, a besoin de ce conflit: la réconciliation lui ferait perdre beaucoup de son pouvoir. Les Arabes doivent comprendre que leur salut vient des bonnes relations avec les Juifs et que l’avenir de ces deux peuples est intimement lié. Personnellement, je crois à cette entente, elle est la clé de la paix universelle.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay