Le 18 mars dernier, Tsahal a lancé par surprise l’opération »Force et épée » dans la Bande de Gaza dont le but est d’exercer une pression maximale sur le Hamas afin d’obtenir la libération des 59 otages restants aux mains du Hamas et de parvenir à détruire l’organisation terroriste.

Un mois après le début de cette opération, Tsahal avec la coopération du Shabak a obtenu plusieurs succès:

Lors de l’attaque surprise le 18 mars, il est hautement probable que huit hauts dirigeants du Hamas ont été éliminés.

Par ailleurs, plusieurs terroristes de rang intermédiaire appartenant à diverses unités ont été neutralisés, notamment au sein des services de sécurité générale, de la sécurité intérieure, ainsi que dans les unités responsables de la production d’armements et du renforcement militaire du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

Par ailleurs, 11 hauts responsables du Hamas ont été éliminés tout au long de ces dernières semaines. L’élimination de membres du bureau politique et des organes de sécurité interne du Hamas nuit gravement à la gouvernance du mouvement et à la coordination entre ses branches politique et militaire. Ces actions ont considérablement affaibli les capacités administratives et militaires du Hamas.

Jusqu’à présent, environ 1 200 cibles terroristes ont été attaquées depuis les airs dans le cadre de l’opération, grâce à 350 avions de chasse et drones de l’armée de l’air. Plus de 100 éliminations ciblées ont été réalisées, et des centaines de combattants et de commandants terroristes ont été neutralisés.

Parmi les figures principales éliminées : un commandant adjoint de brigade, cinq commandants de bataillon, un commandant adjoint de bataillon, le chef du renseignement militaire du Hamas pour le sud de la bande de Gaza, 15 commandants de compagnie, ainsi que d’autres membres ayant participé au massacre du 7 octobre.

Les forces de Tsahal poursuivent la neutralisation de terroristes et la destruction des infrastructures du Hamas, tant en surface que souterraines, y compris dans des zones où les forces israéliennes n’avaient pas encore opéré. Les troupes localisent des armes, détruisent des tunnels et des infrastructures terroristes. Tsahal est prête à étendre ses manœuvres terrestres selon l’évolution des opérations.

Actuellement, Tsahal étend l’axe Morag, qui sépare les brigades de Khan Younès et de Rafah. Dans le cadre de l’opération, l’armée a pris le contrôle de plusieurs zones et axes stratégiques dans l’ensemble de la bande de Gaza. Environ 30 % du territoire de la bande de Gaza sert désormais de zone de sécurité opérationnelle.