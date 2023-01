L’industrie aéronautique israélienne a présenté une nouveauté: un missile electro-optique qui tient dans un sac à dos: le POINT BLANK.

Le système est une réponse au besoin d’une capacité indépendante pour attaquer une variété de cibles avec un effet significatif en temps réel. Il peut être utilisé par différentes unités.

Le missile, capable de décoller et d’atterrir verticalement, est lancé et actionné par un seul soldat, ce qui confère un avantage considérable sur le plan tactique. Le missile a des capacités électro-optiques qui aident à cibler et à attaquer avec une grande précision et avec un effet très important.

Le POINT BLANK pèse environ 6,8 kg et mesure près d’un mètre de long. Il peut voler à des altitudes de 50 à 500 mètres, sa vitesse maximale est d’environ 80 mètres par seconde et il peut planer dans les airs pendant un temps donné pour la vérification de la cible et les ajustements avant une attaque. Grâce à des technologies de production améliorées, le missile est capable de transporter des systèmes électro-optiques pour vérifier les informations en temps réel et équipé d’une ogive pour détruire la cible.