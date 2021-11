A la tribune de la Knesset, le ministre Michaël Bitton (Bleu-Blanc) a exprimé sa gêne et son inconfort du fait que le Likoud ne fasse pas partie du gouvernement : « J’ai un pincement au coeur et une douleur en voyant ce côté de l’hémicycle et les 30 sièges du Likoud. Je réalise qu’un Juif sur trois dans ce pays est un Likoudnik, et qu’un citoyen du pays sur quatre est Likoudnik. Et je veux cette association avec le tiers de la population juive et avec le quart de la société israélienne. Quelque chose a mal tourné dans la politique israélienne ces deux dernières années et qui a porté atteinte à cette collaboration. Je n’oublie pas que nous devrons tous faire des efforts pour donner expression, écoute et partenariat a ce citoyen sur quatre et ce juif sur trois qui adhère aux idées du Likoud où il y a beaucoup de gens très valables ».

Cette anomalie constatée par le ministre est d’autant plus visible que les deux derniers sondages accordent 35 et 36 sièges au Likoud.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90