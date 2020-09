Izhar Shaï, ministre de la Science et de la Technologie, a évoqué l’appel à la désobéissance lancé par Avigdor Lieberman. Il a qualifié cela « d’appel à l’anarchie » et a déclaré : « Il est inadmissible qu’un député se présente à la tribune de la Knesset et demande aux citoyens de ne pas respecter les consignes du gouvernement ». A l’inverse, le ministre a adressé des compliments à Naftali Benett, membre de l’opposition : « Naftali Benett donne le bon exemple. Il cherche, étudie et tente d’aider. C’est ainsi que doit se comporter un homme politique ».

En effet, Naftali Benett est sans doute le plus virulent critique de la gestion du Corona par le gouvernement, mais il appelle en même temps la population à bien respecter les consignes qu’il décide.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90