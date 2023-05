Pour la première fois, le système »La Fronde de David » développé par l’industrie d’armement israélienne, Refael, a été utilisé. Un de ses missiles a été lancé pour intercepter aujourd’hui une roquette au-dessus de Tel Aviv. Le coût d’une interception est très onéreux puisqu’il s’élève à 1 million de dollars soit 10 fois plus cher que son équivalent du Dôme de fer.

Ce système est très fiable et destiné à faire face à des menaces importantes comme le tir de missiles balistiques lourds – entre ceux qu’intercepte le Dôme de fer et ceux interceptés par Hetz 2 et Hetz 3. La Fronde de David est une batterie fixe, à l’inverse du Dôme de fer qui peut être déplacé, et elle a une couverture nationale, comme le système Hetz.

La Fronde de David a été déclenchée cet après-midi alors que Tel Aviv était visée par les roquettes du Djihad islamique à l’heure où les enfants sont à l’école.

Depuis le début de l’opération Bouclier et Flèche, 270 roquettes ont été tirées depuis la Bande de Gaza. 65 tirs ont échoué, 205 ont pénétré sur le territoire israélien et 62 interceptées.

Tsahal, de son côté, a touché 53 cibles.