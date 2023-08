Kobi Richter fait partie des 500 plus grandes fortunes d’Israël. En 2021, le journal économique The Marker estime sa fortune à 2 milliards de dollars. Homme d’affaires qui a réussi, il est aussi un ancien pilote de chasse et le fondateur du mouvement de gauche Darkenou. Ce mouvement a été créé en 2015 au lendemain des élections par la fusion des organisations V15 et One Voice. Il est aussi un proche d’Ehud Barak.

Samedi dernier, il était interrogé sur la radio publique Kan au sujet des tensions dans le pays et il a dévoilé l’objectif de la protestation: faire tomber le gouvernement en appauvrissant les classes populaires et en ébranlant la sécurité du pays.

”Je suis pour une guerre déterminée, obstinée et sans compromis jusqu’à ce que ce fléau disparaisse totalement parce qu’à mes yeux la menace de l’intérieur est la plus grande de loin. Cela se terminera pas notre victoire, sans aucun doute. La différence entre nous et d’autres démocraties qui sont devenues des régimes autoritaires ou des dictatures, si vous préférez, c’est que dans notre cas, nous, les protestaires, nous sommes la force sécuritaire, la force économique. Nous sommes l’économie et nous sommes la solution pour l’Etat. Pas le gouvernement. Il ne peuvent, en aucun, gagner contre nous. D’ici la fin de l’année, il s’avèrera qu’avec la baisse de nos notations de crédit par les agences de crédit, le taux d’intérêt aura monté de 1.5 ou 2%, qu’il n’y aura plus de recettes pour permettre à l’Etat de vivre. Entre l’échec économique et la sécurité qui sera ébranlée, le gouvernement ne pourra pas tenir, il ne pourra plus être soutenu par ses électeurs d’aujourd’hui qui seront les premiers touchés”.

Ce n’est pas la première fois qu’un responsable de la protestation décrit ce scénario catastrophe que les opposants au régime ont l’intention de provoquer pour renverser le gouvernement soutenu par 64 mandats à la Knesset.

Fort heureusement, pour l’heure, leurs prévisions négatives ne se vérifient pas. Depuis l’interview de Kobi Richter, l’agence Fitch a annoncé que la note d’Israël restait inchangée et sa prévision ”stable”.

Concernant la sécurité, les tensions entre l’échelon politique et l’échelon militaire se font sentir ces dernières semaines. Plusieurs députés et militants de droite ne se privent pas pour dénoncer la gestion par le Chef d’Etat-major du phénomène des officiers refusant de continuer à se présenter en milouïm, obligeant le Premier ministre et le ministre de la Défense à publier plusieurs communiqués pour affirmer leur soutien à la hiérarchie de l’armée.

Par ailleurs, d’après certaines informations, le sommet de l’armée commencerait à être inquiet quant aux conséquences de ce mouvement au sein de l’armée de l’air et des unités du renseignement. En revanche, au sein de l’armée de terre, rien n’est à signaler.