Le contrat de location de bureaux le plus cher de l’histoire d’Israël: Google doit signer avec la société immobilière Gav Yam, la location de bureaux dans une tour en construction à Tel Aviv, pour une valeur d’un milliard de shekels (105 millions de shekels par an) sur 10 ans.

La tour se situe au croisement des rues Tozeret Haaretz, Yigal Alon et Hashalom. Elle s’étendra sur 160000 m2 pour une hauteur de 77 étages, avec une superficie de 2500 à 3000 m2 par étage. Le prix de la construction de cette tour s’élève à 3 milliards de shekels et le promoteur entend recueillir 280 millions de shekels par an pour la location des locaux à des entreprises.

Google devrait signer pour louer une surface de 55000 m2 répartie sur 22 étages avec quelques centaines de places de parking. Une option d’agrandissement sur une surface de près de 20000 m2 est également prévue. Le contrat court sur 10 ans et commencera en janvier 2027 lorsque la tour sera prête.

D’après Or Ben Zvi Klein, le directeur adjoint de la société de services immobiliers de NEWMARK-NATAM, cité par Ynet: »La transaction reflète l’augmentation des prix que nous avons pu observer lors du premier semestre de l’année, surtout dans cette zone de la ville. La première moitié de 2022 a été exceptionnelle et dans certains endroits le prix de la location de bureaux a augmenté plus vite que celui de la location de logements. Cette transaction montre aussi la résilience de la branche immobilière des bureaux lorsque l’on voit que même un immeuble qui n’est pas encore sorti de terre est déjà plein à craquer. A mon avis, même si on a pu observer un ralentissement sur le marché de la location de bureaux à Tel Aviv, celui-ci continuera à être demandé. En effet, il va maintenant falloir attendre 2025-2026 pour voir de nouvelles tours avec des bureaux sur le marché à Tel Aviv ».

La transaction avec Google intervient peu de temps après un autre gros contrat de location signé entre FaceBook et une société immobilière israélienne pour des bureaux à Tel Aviv sur une surface de 50000 m2 pendant une période de 7 ans, avec un loyer annuel de 107 millions de shekels.