Un militant pro-palestinien masqué a vandalisé la statue du Premier ministre Benjamin Netanyahou au musée de cire de Mexico. L’activiste a d’abord jeté de la peinture rouge sur celle-ci, avant de fracasser sa tête à l’aide d’un marteau puis de la renverser au sol, à proximité d’un drapeau palestinien. Son forfait commis, il a clamé « Vive la Palestine, vive le Soudan, vive le Yémen et vive Puerto Rico ».

Cette action coup de poing non datée, filmée et publiée sur les réseaux sociaux, a été largement saluée par de très nombreux internautes, les uns blâmant le Premier ministre israélien pour la guerre dans la bande de Gaza, les autres remettant en cause le choix du musée d’abriter une statue à son effigie. Le mouvement BDS a repris la vidéo à son compte, indiquant que la peinture rouge symbolisait « le sang des Palestiniens de Gaza ».