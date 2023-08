L’Arabie Saoudite a annoncé hier (samedi), la nomination d’un ambassadeur auprès de l’Autorité palestinienne, pour la première fois.

L’ambassadeur n’est autre que celui qui officie actuellement en Jordanie. Il aura désormais trois fonctions: ambassadeur d’Arabie Saoudite en Jordanie, ambassadeur d’Arabie Saoudite auprès de l’Autorité palestinienne et consul général à Jérusalem. Il travaillera depuis ses bureaux à Amman.

Ce faisant, le royaume saoudien cherche à envoyer un message aussi bien aux Palestiniens qu’aux Israéliens. Aux Palestiniens, il veut signifier qu’il considère la question palestinienne comme centrale et qu’il n’a pas l’intention de les laisser seuls. Aux Israéliens, il indique que le conflit qui les oppose aux Palestiniens occupera une place centrale dans tout accord de normalisation.

La nomination de cet ambassadeur saoudien intervient alors que les négociations triangulaires entre l’Arabie Saoudite, les Etats-Unis et Israël progressent sur la voie de la normalisation des relations entre Riyad et Jérusalem. Le président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen, a fait savoir à Mohamed Ben Salman qu’il voyait d’un mauvais oeil ces avancées sans qu’aucune concession ne soit obtenue en faveur des Palestiniens.

En nommant un ambassadeur, Ben Salman veut rassurer l’opinion palestinienne. Il se dessine donc que les Saoudiens exigeront d’Israël des renoncements plus que symboliques concernant les Palestiniens, dans le cadre d’un futur accord de normalisation.

Cette semaine un sommet doit se tenir au Caire entre l’Egypte, la Jordanie et l’Autorité palestinienne. Il y sera question de l’évolution de la région. Abou Mazen s’attache à replacer la question palestinienne au coeur des préoccupations du monde arabe après un certain désintéressement qui a pu être constaté ces dernières années, et ce alors qu’Israël est parvenu à signer plusieurs accords avec des pays arabes.