Au milieu du festival de haine et d’intolérance qui caractérise la vie politique israélienne depuis un certain nombre d’années, des milliers de personnes ont pu assister à un îlot d’unité et de sérénité lors d’un événement unique et inédit qui s’est déroulé lundi soir à Breikhat HaSultan à Jérusalem : un concert commun entre le chanteur ‘hassidique Avraham Fried et la vedette israélienne Aviv Geffen.

Ovationnés par un public varié et enthousiaste les deux artistes venus de mondes si antinomiques ont pu exprimer chacun son art mais ont également interprété ensemble des chansons, scène qui aurait été inimaginable en d’autres temps, provoquant une intense émotion dans l’assistance.

Le moment-phare de la soirée fut atteint lorsqu’Aviv Geffen, qui a eu par le passé des mots extrêmement virulents envers les monde religieux et la droite, s’est soudain confié au public religieux dans l’assistance : « Il est inutile de vous dire combien cette représentation est importante et m’émeut tout particulièrement. Une personne doit être capable de reconnaître ses erreurs. Dans un passé lointain, j’ai écrit des phrases par pure ignorance et non pas pas connaissance ou discernement, et j’ai offensé beaucoup de gens. On m’a appris à demander pardon, alors ce soir, je demande pardon depuis cette scène si j’ai offensé certains parmi vous ! » Ces mots ont entraîné une véritable « standing ovation » du public.

Aviv Geffen a poursuivi en racontant ce qu’il avait vu et ressenti durant la période du Corona concernant la pandémie dans le milieu orthodoxe et les conditions dans lesquelles vivait cette population : « J’ai vu de nombreux amis, dans leurs appartements, souffrant et traversant une période très difficile. Les disparités se sont encore agrandies. Je pense qu’il est temps d’unir et de comprendre qu’Israël est une seule et même maison, pour tous ». L’artiste a également souligné l’amitié et la collaboration musicale qui s’est développée avec Avraham Fried et il a rappelé la bar-mitsva de son fils Dylan, pour lequel, à la surprise de tous, notamment de son milieu il avait souhaité organiser une cérémonie en bonne et due forme avec mise des tefilines et montée à la Torah.

Autre moment fort de la soirée, lorsque les deux artistes ont entonné ensemble le célèbre chant ‘hassidique « Mi Haish He’hafetz ‘Haïm », Aviv Geffen s’étant coiffé d’une kippa pour la circonstance.

Vidéos :

Photo Flash 90