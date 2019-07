Dans un article publié dans le quotidien Al-Risallah, appartenant au Hamas, Ismaïl Abu Shaneb, cadre de l’organisation détaille l’ampleur de l’implication de l’Iran dans la bande de Gaza et l’aide qu’elle apporte aux organisations terroristes.

Sur le plan militaire, Abu Shaneb parle de matériel militaire divers dont des missiles. Par ailleurs, l’Iran entraîne des dizaines de terroristes au combat et à la collecte de renseignements, et forme des commandants opérationnels de différentes organisations. Enfin, Téhéran apporte une aide logistique et technologique pour le développement de roquettes et missiles perfectionnés sur place ainsi que dans le forage de tunnels souterrains.

Entre le Golan, le Liban et la bande de Gaza, Téhéran ne cache plus ses intentions de créer un étau autour de l’Etat d’Israël.

Photo Wissam Hashlamoun / Flash 90