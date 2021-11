Cette fois-ci les critiques ne sont pas venues de l’opposition mais du sein même de la coalition. Le ministre sans portefeuille Elie Avidar s’en est pris directement au Premier ministre Naftali Benett : « Benett a de la chance. On lui a donné l’occasion d’être le Premier ministre d’un gouvernement de changement mais il n’exploite pas son potentiel. Si Benett et Shaked refusent de faire passer la loi interdisant à une personne mise en examen de former un gouvernement (Cf. Netanyahou) il ne faut plus faire passer les lois qu’ils proposent. Nous nous sommes battus pour cela dans les rues durant un an et demi ».

Elie Avidar est devenu ministre sans portefeuille après avoir menacé de voter contre le budget si on ne lui donnait pas un poste ministériel. Un comble pour celui qui vociférait il y a un an contre les postes ministériels inutiles et coûteux, qu’il considérait comme « la mère de toutes les corruptions ». Il est actuellement député indépendant après avoir quitté Israël Beiteinou suite à des « divergences » avec Avigdor Lieberman.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90