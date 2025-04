Une situation d’urgence s’est déroulée samedi soir à bord d’un vol reliant la Géorgie à Israël, lorsqu’un passager de 23 ans, souffrant d’antécédents cardiaques, s’est subitement effondré en plein vol. Présentant des douleurs thoraciques aiguës, des vertiges et des sueurs abondantes, le jeune homme se trouvait dans un état critique.

Par un heureux hasard, le Dr Eyal Aloni, directeur du département d’ophtalmologie du centre médical Barzilai d’Ashkelon, se trouvait parmi les passagers et s’est immédiatement manifesté pour intervenir.

Dans l’espace restreint à l’arrière de l’appareil, le médecin a mis en place un véritable service d’urgence improvisé. Utilisant ses propres médicaments ainsi qu’une bouteille d’oxygène fournie par l’équipage, le Dr Aloni a prodigué les soins nécessaires pour stabiliser l’état du patient jusqu’à l’atterrissage, où des ambulances l’attendaient pour le transporter à l’hôpital.

« Je remercie l’équipage et les passagers pour leur coopération et leur assistance, et je souhaite au patient un rétablissement complet et une bonne santé », a déclaré le Dr Aloni après l’incident. Le centre médical Barzilai a exprimé sa fierté face à « l’ingéniosité, au professionnalisme et à l’humanité » dont a fait preuve le Dr Aloni, soulignant qu’il incarnait « l’esprit de l’hôpital même au-delà des frontières du pays ».