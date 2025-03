La police a mené hier (samedi) une opération spéciale pour sauver un lionceau et deux singes détenus illégalement dans une localité bédouine.

Tous les animaux ont été recueillis avec précaution et remis aux services de l’Autorité de la nature et des parcs afin qu’ils soient pris en charge correctement avec tous les soins nécessaires.

Deux autres singes avaient été retrouvés, également chez des Bédouins, quelques jours auparavant.