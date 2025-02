Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, a informé officiellement le Président américain Donald Trump, qu’un lieu stratégique de Samarie allait être rebaptisé à son nom.

Il s’agit du lieu appelé »Hamirpesset shel Hamedina » (le balcon de l’Etat) situé dans la localité de Pedouel et d’où on peut voir toute le littoral israélien d’Ashkelon à Hadera.

Ce point de vue s’appellera désormais: »Le balcon national en l’honneur de Donald Trump » ou »Point de vue Donald Trump ».

Dans la lettre envoyée à Donald Trump, Yossi Dagan écrit: « Au nom des habitants de la Samarie et de tout le peuple d’Israël, je souhaite exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement indéfectible en faveur de la sécurité d’Israël et du renforcement de son statut sur la scène internationale. Votre courageux soutien à l’État d’Israël, votre reconnaissance de l’importance du lien historique et sécuritaire avec la Judée et la Samarie, ainsi que votre politique claire face aux menaces pesant sur notre peuple, constituent des actes historiques qui resteront gravés dans nos cœurs pour les générations à venir.

En signe de reconnaissance de vos nombreuses actions en faveur de l’État d’Israël, c’est avec joie et émotion que je vous écris, au nom des habitants de la Samarie et de tout Israël, pour vous annoncer notre décision de nommer en votre honneur l’un des points d’observation stratégiques et l’un des plus beaux points de vue d’Israël – ‘Le Balcon de l’État’, situé dans la localité de Pedouel, au cœur de la Samarie, la terre de la Bible. Ce site portera désormais votre nom : ‘Le Balcon National – en l’honneur de Donald Trump’. »

L’inauguration du »Point de vue Donald Trump » doit avoir lieu prochainement en présence de personnalités nationales et internationales.