Yossi Friedman, juif orthodoxe de Bené Beraq n’oubliera jamais le geste que le ministre des Transports Betzalel Smotritch a fait pour lui.

Friedman, qui travaille à Netanya est resté coincé mercredi soir tard dans la station d’autobus dans laquelle il attendait pour rentrer chez lui. Mais les autobus des lignes 613 et 614 ne sont pas arrivés. Désespéré et craignant devoir passer la nuit dans la zone industrielle de Netanya, Yossi Friedman a contacté le ministre des Transports au moyen de Whatsapp. A sa grande surprise, le ministre lui a répondu en lui présentant des excuses et l’assurant qu’il s’occupe de cette question. Et à sa plus grande surprise encore, il recevait quelques instants plus tard un appel de la compagnie d’autobus Metropolin l’informant qu’un autobus « privé » lui sera envoyé pour le ramener chez lui, sur instruction du ministre. Ce qui fut fait au bout d’une petite demi-heure.

Yossi Friedman a écrit au ministre pour le remercier: « Je ne sais comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi au ministère des Transports. Ce n’est pas du tout évident. Vous êtes digne de la plus grande considération et vous êtes le meilleur ministre de notre pays ». Le ministre lui a souhaité bonne route et a une nouvelle fois présenté ses excuses pour ce retard, mais surtout, avec modestie, il a précisé que ce n’était pas lui-même qui s’était occupé directement de l’affaire mais qu’il avait délégué la gestion au directeur de l’Office national des Transports publics.

Une fois monté dans le bus, Yossi Friedman a publié une photo sur son téléphone portable avec toute la correspondance whatsapp avec Betzalel Smotrich, rajouté d’une légende: « Voilà ce que le ministre des Transports a fait pour moi aujourd’hui à 0h30. C’est un géant avec un coeur énorme ».

Ce fait divers révèle la personnalité authentique de Betzalel Smotritch, un homme politique arrivé à des sommets et qui sait garder sa simplicité, son humanité et sa conscience des mitsvot de l’homme envers son prochain. Très peu de toutes celles et ceux dans la classe politique qui le critiquent à longueur d’année et le qualifient de « messianiste » ou de « faciste », et qui brandissent des valeurs « universelles et éclairées » seraient capables de tels gestes humains au milieu de la nuit…

Photo Sraya Diamant / Flash 90