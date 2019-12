Le site d’informations 0404.co.il, qui ne fait pas partie des grands médias « fabricants d’opinions » a diffusé jeudi une vidéo impressionnante. Il s’agit de l’interview d’un avocat de renom américain, Arthur Ferguson qui a occupé de nombreuses fonctions importantes au sein système judiciaire américain.

Invité du « Mark Levin Talk » animé par le journaliste du même nom et ancien juge et procureur fédéral, Arthur Ferguson a évoqué les trois affaires dans lesquelles le Premier ministre israélien a été mis en examen et a décrété sans l’ombre d’un doute qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une « tentative de putsch sous couvert de procès pour corruption ».

Arthur Ferguson a dit qu’après avoir lu et passé au peigne-fin les trois actes d’accusation il en a conclu qu’il s’agit « d’immondices » et « d’amoncellement de mots destinés à donner le sentiment qu’il s’agit de dossiers graves malgré le vide des faits et ainsi de provoquer un dégoût du Premier ministre israélien dans l’opinion publique israélienne ».

Les deux hommes ont convenu que ces affaires ainsi que le battage médiatique qui est en cours depuis plusieurs années n’ont d’autre but que de renverser un Premier ministre en exercice.

Binyamin Netanyahou s’est dit « impressionné » par la vision de cette émission et son contenu détaillé et a invité les citoyens israéliens à la regarder. Le Premier ministre a rajouté qu’il n’y a aucune chance pour que les grands médias « mobilisés » israéliens diffusent cette émission.

Vidéo:

תובע פדרלי בארה"ב קובר את כתב האישום נגד רה"מ נתניהו בום! תובע פדרלי ושופט מחוזי קובר את כתב האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.ארתון פרגוסון עבר על כל אות, על כל התיקים ויחד עם מארק לוין קבע: גיבובי שטויות. נראה כמו ניסיון הפיכה.פרגוסון הוא מומחה ויועץ בכיר בפירמת עורכי דין ענקית בארה"ב. היה שופט מחוזי, פקיד לנשיא בית המשפט העליון בארה"ב וורן ברגר, תובע פדרלי ואזרחי וכן סנגור.לוין: "ניסיון להפיכה של ראש ממשלה מכהן".פרגוסון: "כמות עצומה של גיבובי דברים שאינם שום דבר".*תרגמנו עבורכם את הסרטון במלואו. מומלץ לצפות. מרתק. Publiée par 0404 sur Jeudi 26 décembre 2019

