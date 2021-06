Le journaliste Attila Shoumfalbi, de Ynet, très peu suspect de sympathie droitière et qui est partisan d’un gouvernement Benett-Lapid, a fermement dénoncé la composition du futur gouvernement et notamment l’hypocrisie de Yaïr Lapid.

Il rappelle en effet la virulence avec laquelle l’actuel chef de l’opposition avait dénoncé la taille du gouvernement Netanyahou, utilisant des termes tels que « gouffre financier », « corruption », « escroquerie » et « ministères vides de tout contenu ». Or, le gouvernement qui se dessine est basé sur moins de députés que le précédent mais il sera composé d’au-moins 28 ministres, six vices-ministres, sans parler de tous les postes annexes et les effets de la loi norvégienne qui sera en plus élargie.

« Il s’agit d’un gouvernement hypertrophié qui est aux antipodes de ce que Yaïr Lapid avait promis (18 ministres) » note le journaliste qui rajoute que « le message qui est diffusé est que l’on peut accorder des ministères vides de tout contenu ».

Il faut préciser que Yaïr Lapid a reconnu qu’il s’agissait d’un gouvernement surgonflé, qu’il n’avait rien pu faire contre et qu’il s’agissait d’une conséquence de la présence de huit partis politiques dans cette coalition, chacun ayant ses exigences.

Comme quoi…

