Le journaliste israélien, Guy Peleg, qui officie sur la chaine N12 et sur la radio 103FM a partagé son étonnement face à la résistance du Premier ministre Netanyahou compte-tenu de tous les défis qu’il doit relever en même temps.

Guy Peleg n’a jamais caché son aversion pour Netanyahou. Il réclame son départ depuis plusieurs années, notamment en raison des affaires pour lesquelles le Premier ministre est poursuivi par la justice. Il a, à plusieurs reprises, dit tout haut que le but de ces affaires judiciaires était de parvenir à un accord qui excluerait Netanyahou de la vie politique, un moyen de le mettre sur la touche alors qu’il continue à remporter les élections.

Ces jours-ci, Peleg s’est étonné: »J’observe l’accusé qu’est le Premier ministre, un homme de 75 ans, qui a une maladie cardiaque, et maintenant aussi un problème à la prostate. Un homme qui n’est plus tout jeune, un homme qui n’est pas en bonne santé, un homme qui a vécu un traumatisme puissant le 7 octobre, un homme qui est sujet à des pressions terribles, qui dirige un pays en guerre depuis 14 mois, qui doit faire face à de graves accusations avec à la clé une probabilité réelle de se retrouver en prison, avec un entourage qui est problématique, qui n’est pas facile. Il doit affronter des défis chez lui à la maison, sur le plan de sa santé, sur le plan de la gestion de son procès et de la guerre. J’espère que le sort des otages l’empêche de dormir de temps en temps ainsi que celui des soldats à Gaza et au nord. Je me demande pourquoi il continue. Pourquoi entraine-t-il avec lui ce pays vers de terribles horizons? Pourquoi il ne profite pas de son état de santé pour conclure un accord amiable avec le Parquet? Un accord qui lui permettra de dire que la montagne a accouché d’une souris et de disparaitre de la scène publique pour quelques années jusqu’à ce que la société guérisse et pour qu’il puisse s’occuper de sa santé. Ensuite, s’il le souhaite il pourra revenir dans quelques années. Je me demande d’où il puise ces forces et cette énergie. Je n’arrive pas à comprendre ».