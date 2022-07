Le journaliste israélien, Gil Tamari, de la chaine 13, a réalisé un reportage au coeur de La Mecque. Il a ainsi créé le scandale puisque l’entrée dans la ville sainte de l’Islam est strictement interdite aux Musulmans.

Lundi dernier, la chaine 13 a publié le reportage de Gil Tamari à la Mecque. Premier journaliste israélien, qui plus est juif, à entrer dans cette ville, Tamari a enfreint une des lois les plus importantes d’Arabie Saoudite qui interdit aux non-musulmans d’entrer à La Mecque.

Pour parvenir à ses fins, il a trouvé un guide local qui a accepté de le conduire jusqu’au mont Arafat. Seulement, le guide pensait transporter un journaliste amércain chrétien. Tamari s’est bien gardé de lui dire qu’il était israélien et juif.

Une fois le reportage diffusé, le monde musulman s’est insurgé contre le journaliste israélien et s’est senti offensé. Le bloggeur saoudien, pro-israélien, Mohamed Saoud a twitté: »Mes chers amis en Israël, un de vos journalistes est entré dans la ville sainte pour l’Islam de La Mecque. Il y a filmé sans honte. C’est comme si j’entrais dans une synagogue et que je lisais dans la Torah. Honte à la chaine 13. Honte sur vous d’offenser ainsi la religion musulmane ».

En Israël, Gil Tamari a essuyé aussi des critiques de tout bord pour avoir agi contre la loi saoudienne et ainsi mis en péril les relations diplomatiques entre les deux pays.

Le guide de Tamari qui était à visage caché et dont la voix avait été déformée dans le reportage, a été retrouvé par les autorités saoudiennes et arrêté.

Tamari a publié des excuses sur Twitter: »Ma visite à La Mecque n’avait pas pour objectif de porter atteinte aux Musulmans ou à toute autre personne. Si quelqu’un a été blessé, je m’en excuse du fond du coeur ».

La chaine 13 a apporté tout son soutien à son journaliste: »La viste de Gil Tamari à La Mecque est un succès journalistique important, qui n’avait pas pour but d’offenser les Musulmans. Si quelqu’un s’est senti offensé, nous le regrettons. La curiosité journalistique est l’âme de notre profession. La profession de foi du journaliste est basée sur une présence partout afin de rapporter les événements à la source. C’est ce qui nous a guidés dans cette mission journalistique. Selon nous, la connaissance de ce lieu important à la source, ne fait que contribuer à l’augmentation de la tolérance religieuse et du dialogue en apprenant à connaitre les croyances de l’autre ».

Photo: Capture d’écran chaine 13