Yaron Avraham, l’un des journalistes les plus en vue de la chaîne ‘Hadashot 12 a jeté un pavé dans la mare en dénonçant l’hypocrisie de ses collègues de la chaîne. En cause, leur indulgence et leurs silences envers la politique du gouvernement Benett-Lapid sur des questions pour lesquelles ils fustigeaient pourtant le gouvernement Netanyahou.

Lors d’une interview au site Kikar Shabbat il a déclaré : « Je suis très gêné de voir à quel point des journalistes que j’admirais se sont mobilisés en faveur de ce gouvernement uniquement parce que ce n’est pas Bibi qui en est à la tête. Sur des problèmes qu’ils dénonçaient avec vigueur à l’époque de Netanyahou ils se taisent aujourd’hui parce que c’est Benett. Ils se permettent même de critiquer des collègues qui critiquent le gouvernement comme ils le faisaient à l’époque de Netanyahou (…) C’est une sorte d’hypocrisie que me dégoûte ».

Des critiques similaires et justifiées sont très fréquentes dans les rangs de l’opposition de droite depuis la prise de fonction de ce gouvernement, mais venant de l’intérieur et surtout d’un journaliste qui n’est pas identifié à droite, cette critique prend un tout autre relief. Les mêmes médias qui étaient de féroces chiens de chasse sous le gouvernement Netanyahou sont soudain devenus de doux caniches voire des chiens de garde sous l’actuel.

Photo Wikipedia