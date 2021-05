Ce n’est pas la première fois que l’immonde Roguel Alper s’acharne contre Myriam Peretz. Cette fois-ci, le journaliste du Haaretz s’attaque avec virulence envers cette femme vaillante, lauréate du prix Israël, parce qu’elle présente sa candidature à la présidence de l’Etat, et une nouvelle fois, en visant ce qui lui fait le plus mal : ses deux fils, officiers de Tsahal, tombés au combat contre le terrorisme. Sans vergogne ni scrupule, le journaliste estime une nouvelle fois que Myriam Peretz « instrumentalise » la mort de deux de ses fils et il lui prête des sentiments de fierté de cette situation tragique : « Ses fils lui appartenaient-elle ? Ils ont sacrifié leur vie mais elle n’a rien sacrifié du tout !!! »

Puis il évoque les propos peu amènes tenus en off il y a quelques années par Itshak Herzog envers Shelly Yehimovitch, révélés cette semaine, et conclut : « Entre les deux candidats à la présidence, je préfère encore le maladroit à la mère qui saacrifie ! »

Le député Nir Orbach (Yamina) a réagi à cette nouvelle agression : « Roguel ! Myriam a déjà subi et entendu des choses pires. Nous ne supportons plus de vous entendre. Vous ne méritez pas tout le bien qu’elle diffuse autour d’elle! ».

Haaretz n’est pas seulement devenu un journal post-sioniste, il est également devenu un vecteur de haine gratuite.

Photo Hadas Parush / Flash 90