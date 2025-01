Le correspondant de la chaine N12 pour les sujets de police et de sécurité intérieure, Moshé Nussbaum (71 ans), a été contraint de quitter l’antenne après avoir révélé être atteint de la maladie de Charcot en 2022.

Cette grave dégénérescence musculaire avait entrainé chez lui une grande difficulté à parler. Pendant plusieurs mois, Nussbaum était resté fidèle à son poste, malgré une diction de plus en plus lente et de moins en moins claire. Finalement, il a quitté l’antenne.

La chaine N12 a annoncé qu’il serait prochainement de retour grâce à l’Intelligence artificielle. Par le biais de cette technologie son image apparaitra à l’écran, sa voix sera reproduite à l’identique et ce personnage virtuel plus vrai que nature énoncera un texte écrit par Moshé Nussbaum lui-même.

בקרוב משה נוסבאום חוזר לשדר ובגדול: פרשננו לענייני משטרה שמתמודד עם ALS ישוב לשדר באמצעות AI pic.twitter.com/XnDqBv0twZ — החדשות – N12 (@N12News) January 5, 2025

Dimanche dernier, la chaine N12 a publié un exemple de ce que seront les interventions de Moshé Nussbaum à l’avenir. Dans cet extrait, il déclare: »Et voilà, comme avant. Je suis ici dans ce studio pour la première fois depuis plus d’un an. Cela me fait bizarre mais surtout un pincement au coeur ».