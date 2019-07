Dans le cadre de sa visite en Israël, la délégation de six journalistes du monde arabe s’est rendue à la Knesset. Elle a été reçue par le député Avi Dichter, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui parle parfaitement l’arabe. Les invités ont confié à Avi Dichter qu’ils ont été impressionnés par ce qu’ils ont déjà vu depuis leur arrivée. L’un d’eux a dit: « Cette visite est comme une voyage dans un pays de rêve. Si seulement nous pouvions amener ici des centaines de personnes de nos pays afin qu’ils puissent raconter à leur retour ce que nous-mêmes voyons et ressentons ici en Israël! ».

Avi Dichter leur a dit qu’Israël avait pris la décision stratégique de promouvoir les relations avec les pays arabes sunnites, l’Arabie saoudite en tête, et ne pas attendre que l’Autorité Palestinienne décide de combattre le terrorisme. Il a rappelé que l’AP verse chaque année des millions de dollars aux terroristes détenus en Israël.

De son côté, Shaï Cohen, conseiller politique à la Knesset a dit aux invités que la Knesset souhaite développer des relations avec les parlements de pays arabes modérés. « Nous faisons une distinction entre l’avancée du processus politique avec l’Autorité Palestinienne et l’approfondissement de nos liens avec le monde arabe », leur a-t-il dit.

Photo Miriam Alster / Flash 90