Netta Eiger est un jeune lycéen israélien, en classe de 1ere, originaire du kibboutz Tirat Zvi, dans la vallée de Beth Shean.

Il a participé à l’étranger aux olympiades de chimie. Israël était représenté par six jeunes chimistes lors de cette compétition, dont Netta. Ce dernier s’était préparé à cette échéance pendant trois ans. Il a réussi brillamment les deux premières épreuves.

La troisième épreuve, celle du laboratoire, qui est la plus importante se déroulait Shabbat. Ce fait étant connu, Netta s’était assuré avant de partir qu’il pourrait, le cas échéant, participer à cette épreuve en la passant le vendredi ou le samedi soir. On lui a assuré que ce serait possible. Quelle ne fut donc pas sa surprise, lorsque le moment venu on lui a refusé cette option. Netta a donc décidé d’abandonner la compétition pour ne pas transgresser le Shabbat.

Nehama Spielman, la directrice de l’éducation sociale du kibboutz Tirat Zvi, a partagé l’histoire de Netta avec la journaliste Sivan Rahav-Meïr qui l’a publiée sur sa page FaceBook. Dans son témoignage, Spielman explique les deux leçons qu’elle et les protagonistes de cette aventure en ont tiré.

Tout d’abord, ils demandent à ce que l’Etat d’Israël en tant que tel exigent des pays hôtes, dans de telles circonstances, que soient accordées des solutions de remplacement aux participants qui respectent Shabbat, et que cela ne soit pas, à chaque fois, une faveur personnelle à demander.

La deuxième leçon, et la plus belle, est le message que le kibboutz et l’entourage de Netta lui ont fait passer: »De notre point de vue, il a réussi l’épreuve. Au kibboutz et dans son école à Sdé Eliahou, nous lui préparons un accueil de champion du monde. Netta s’est préparé à cette compétition pendant trois ans, il est un excellent chimiste. Il revient cette nuit en Israël, sans la coupe, mais avec beaucoup de foi et de fidélité à ses valeurs ».

Photo: FaceBook de Sivan Rahav Meïr