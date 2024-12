L’institut national des statistiques a publié une série de données sur le secteur orthodoxe en Israël.

A la fin de l’année 2024, on compte 1260000 orthodoxes en Israël soit 12.5% de la population totale.

Le rapport pointe une baisse de la natalité dans ce secteur avec une moyenne de 6.1 enfants par femme, ce qui constitue le chiffre le plus bas enregistré au sein de la population orthodoxe depuis 43 ans.

Ce qu’il convient d’observer est la proportion d’orthodoxes au sein de la population totale en fonction des tranches d’âge. De 0 à 30 ans, le nombre d’orthodoxes est supérieur à celui des laïcs puis la tendance s’inverse.

D’après les prévisions, dans 40 ans, en 2065, les orthodoxes représenteront le quart de la population israélienne.

Selon le rapport, basé sur des données provenant d’organismes gouvernementaux, le taux d’emploi des hommes orthodoxes est passé de 48 % en 2014 à 54 % en 2024. Cette augmentation progressive est très probablement le résultat combiné des efforts visant à encourager l’emploi dans le secteur orthodoxe par des responsables gouvernementaux et des entités privées.

Le taux d’emploi des jeunes femmes orthodoxes âgées de 20 à 24 ans a atteint un sommet de 89%, tandis que parmi les jeunes hommes orthodoxes du même âge, il a été multiplié par trois depuis 2005, passant de 10% à 30%. Cependant, le taux d’emploi général des hommes orthodoxes reste relativement faible, à 54%.

On note une légère baisse de l’entrée des orthodoxes sur le marché du travail en 2024. Ce phénomène pourrait être lié à la décision d’enrôler à l’armée les orthodoxes qui ne sont pas à la yeshiva et qui reçoivent une fiche de paie et qui a pu encourager certains à travailler au noir ou démotiver ceux qui pensaient entrer sur le marché du travail.

L’écart salarial entre les hommes orthodoxes et les hommes juifs non orthodoxes continue de se creuser – le salaire moyen d’un homme orthodoxe est actuellement 50 % de celui d’un homme juif non orthodoxe, contre 70% en 2005. En revanche, le salaire horaire des femmes orthodoxes atteignait 73 shekels, soit 11% de plus que le salaire horaire des hommes orthodoxes.

Dans le secteur du logement, pour la première fois en sept ans, le taux de propriété d’appartements dans la société orthodoxe a diminué, passant de 69% à 65%. Dans le même temps, le taux de prêts hypothécaires a augmenté de manière significative, atteignant 43%.

Le rapport montre une certaine amélioration de la situation économique des ménages orthodoxes. Entre 2014 et 2022, le revenu net moyen du travail des ménages orthodoxes a augmenté de 57%, contre une augmentation de 46% des revenus du travail d’un ménage juif non orthodoxe. Dans le même temps, il y a eu une diminution du recours aux allocations et au soutien du gouvernement, alors que le taux de pauvreté parmi les orthodoxes est passé de 53% en 2014 à 39% en 2022.

L’un des résultats les plus significatifs de ce rapport concerne la révolution numérique dans la société orthodoxe: le pourcentage d’utilisateurs d’Internet a atteint un sommet de 71%, soit presque le double par rapport à 2014, où il était de 39%. L’usage des réseaux sociaux reste toutefois limité, avec seulement 39% des orthodoxes utilisant WhatsApp, contre 88 % chez les juifs non orthodoxes.