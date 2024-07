Un Israélien âgé d’une cinquantaine d’années a été grièvement blessé mercredi matin dans une attaque terroriste, entre le village arabe de Bet Anoun et la localité de Kiriat Arba. Une équipe du Maguen David Adom lui a prodigué les premiers soins avant de le transporter à l’hôpital, à Jérusalem. Il n’a pas perdu connaissance et se remet de ses blessures.

Quelques heures plus tard, le blessé, qui habite le village de Soussia, a pu donner des précisions sur cette attaque. Il a indiqué qu’il s’était arrêté sur la route suite à une panne et avait prié en attendant d’être dépanné. C’est à ce moment que le terroriste est arrivé et a tiré sur lui à plusieurs reprises. Fort heureusement, les balles ne l’ont pas atteint.

Le terroriste a alors sorti un couteau et s’est mis à le poignarder et à le frapper à la tête avec son arme. “A ce moment-là, a ajouté l’Israélien, une jeep militaire s’est arrêtée et des soldats ont couru dans notre direction. Le terroriste a alors pris la fuite et j’ai averti les forces de sécurité qu’il avait tenté de m’assassiner. C’est alors qu’ils ont ouvert le feu dans sa direction mais il a réussi à s’échapper”.