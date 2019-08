Le maire de Jérusalem Moshé Leon a reçu jeudi à la mairie son homologue du village arabe d’Abou Gosh, Salim Jaber. Ce dernier a assisté à une séance du conseil municipal. Prenant la parole, Salim Jaber a parlé des bonnes relations qui règnent depuis longtemps entre Jérusalem et Abou Gosh: « Je veux remercier le maire Moshé Leon, le conseil municipal ainsi que tous ceux qui ont oeuvré pour ce moment historique. C’est en effet la première fois qu’un élu arabe vient s’exprimer devant le conseil municipal de Jérusalem. Je suis ému de me trouver dans cette ville sainte qui est, et elle seule, un modèle de paix pour le monde entier ».

Salim Jaber a rappelé l’histoire particulière des relations entre la ville d’Abou Gosh et l’Etat d’Israël: « Je suis là en tant que représentant de la municipalité d’Abou Gosh, un village qui n’a jamais combattu l’Etat d’Israël et a même collaborer à sa création ». Il a également souligné le modèle de coexistence judéo-arabe que représente Abou Gosh_ « Ce n’est pas uniquement grâce à notre célèbre houmous mais parce qu’il y a une centaine de familles juives qui vivent en parfaite harmonie avec 8.500 Arabes musulmans ».

Le maire d’Abou Gosh a également parlé avec enthousiasme d’un projet annoncé récemment par Binyamin Netanyahou: « Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué la transformation de Jérusalem en métropole qui incluera ses voisins du Goush Etzion, de Maale Adoumim, de Mevasseret Tsion et aussi Abou Gosh. Je déclare solennellement que je suis votre voisin et que collaborerai avec ce merveilleux projet. Nous, habitants d’Abou Gosh, nous nous sommes mobilisés en 1948 pour aider à préserve une Jérusalem libre et ouverte, et nous le ferons encore aujourd’hui ».

Enfin, Salim Jaber s’est adressé directement au maire Moshé Leon: « Je vous adresse mes bénédictions et vous souhaite pleine réussite dans votre mission si particulière de construire Jérusalem et la faire avancer (…) Je vous invite à venir nous rendre visite à Abou Gosh afin de renforcer nos liens, notre existence commune et renfotcer ensemble Jérusalem »

Moshé Leon a ensuite adressé des paroles chaleureuses à l’intention de son invité: « Vous êtes l’incarnation du bon voisinage. Vous êtes ici afin de présenter un modèle possible de coexistence entre Juifs et Arabes musulmans à Jérusalem et sa région. Vous avez grandi dans une maison où l’on vous a éduqué à l’amour de l’Etat d’Israël. En 1948, votre père, qui était moukhtar d’Abou Gosh avait envoyé votre mère pour soigner les blessés dans les convois qui montaient vers Jérusalem pour tenter de briser le siège ».

Le maire de la capitale israélienne a remis l’insigne de la ville de Jérusalem à son invité.

Photo Illustration