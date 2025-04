Un important incendie s’est déclaré ce dimanche à Nahal Prat, à proximité de la localité de Nofei Prat, dans la région de Binyamin.

Les pompiers de la station régionale de Binyamin sont actuellement à pied d’œuvre pour tenter de secourir de nombreux randonneurs présents dans le secteur, assistés par des forces du commandement du Front intérieur dépêchées sur place.

Selon l’armée israélienne, plusieurs centaines de personnes se trouvent actuellement dans le wadi.

Le service d’incendie et de secours d’Israël pour la région de Judée-Samarie rapporte d’importantes difficultés dans les opérations de sauvetage, en raison de la complexité du terrain et des défis topographiques qui entravent l’accès aux foyers de l’incendie.

En réponse à l’évolution de la situation, des avions bombardiers d’eau ont été mobilisés pour appuyer les efforts de lutte contre les flammes et faciliter l’évacuation des randonneurs. La police précise que les promeneurs ne sont pas en danger.

La brigade de sauvetage Megilot du district de Judée-Samarie de la police israélienne a annoncé que ses volontaires étaient en route vers la zone sinistrée pour prêter main-forte aux pompiers, aux forces de police et à l’Autorité de la nature et des parcs dans les opérations de secours et d’évacuation.

L’unité de sauvetage 669 de Tsahal a également été mobilisée.