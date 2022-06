Pendant toute la moitié de la journée, un coup de force de l’association »Mit’hazkim » a fait le buzz.

Cette dernière a affiché sur le bâtiment de la bourse au diamant à Ramat Gan, un immense drapeau palestinien à côté d’un immense drapeau israélien avec la légende: »Nous sommes faits pour vivre ensemble ».

Par cet acte, l’association voulait marquer sa désapprobation face au projet de loi déposé aujourd’hui par le député Elie Cohen (Likoud) visant à interdire le drapeau palestinien dans les enceintes des universités et des établissements scolaires. Ce projet fait suite aux nombreux cas de manifestations d’Arabes israéliens brandissant le drapeau vert, rouge, blanc. Au sein de la coalition, il a été décidé de donner la liberté de vote aux députés sur ce projet.

L’image de ce drapeau sur un bâtiment au coeur du pays a choqué beaucoup d’Israéliens. Ils ont manifesté en masse leur désapprobation sur les réseaux sociaux. Plusieurs députés ont demandé son retrait immédiat.

Le maire de Ramat Gan, Carmel Shama Hacohen, a expliqué que légalement parlant, l’affichage était permis dans le cadre de la liberté d’expression mais qu’il portait atteinte à la sensibilité de bon nombre d’habitants. La mairie a ordonné de mettre un gardien devant les drapeaux pour éviter tout débordement et trouble à l’ordre public que pourrait causer cette campagne.

La mairie a fait partie des acteurs qui se sont battus pour faire retirer cet affichage et en attendant d’obtenir gain de cause, elle a fait suspendre un autre immense drapeau d’Israël avec les emblèmes des forces de sécurité israéliennes et de la municipalité.

Finalement, l’association a accepté de faire retirer le drapeau palestinien pour ne laisser que l’israélien.